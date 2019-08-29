Под завалами дома в Дрогобыче нашли тела еще трех человек

В 3:20 из под завалов изъяли тело женщины, а 3.28 нашли тело мальчика

/ Фото: facebook.com/MNSLVIV

Под завалами обрушившегося подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в городе Дрогобыч, что в Львовской области, обнаружены тела еще трех погибших. Всего количество жертв трагедии возросло до шести человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы Украины по ЧС во Львовской области в сообщении в Facebook.

"Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины. – Ред). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 2:49 изъято из-под завала тело женщины. В 3:20 изъяли тело женщины. В 3.28 нашли тело мальчика", – сказано в сообщении.

Спасатели продолжают активную фазу разбора завала строительных конструкций, организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ.

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/ Фото: facebook.com/MNSLVIV

Спасатели непрерывно и посменно проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники, которые будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчеты и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Среди пострадавших в результате обвала дома – шестилетний мальчик, две девочки в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины – 39 лет и 41 год.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь и решается вопрос об их временном расселении.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

К слову, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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