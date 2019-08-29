Под завалами в Дрогобыче нашли еще одного погибшего

В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек

Фото: ГСЧС

Под завалами обрушившегося жилого дома в Дрогобыче, что в Львовской области, обнаружили еще одно тело погибшего.

Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

По состоянию на 01.00 четверга под завалами обнаружены тела трех погибших.

"В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами", – сказано в сообщении. Среди пострадавших в результате обвала дома – шестилетний мальчик, две девочки в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины – 39 лет и 41 год.

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Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь и решается вопрос об их временном расселении.

Спасатели непрерывно проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники. Также работы будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

По информации спасателей, наименее вероятной причиной обвала части жилого дома является взрыв газа.

На данный момент на месте обвала продолжаются спасательные работы и проводятся следственные действия по установлению причин трагедии. По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

К слову, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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