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Под завалами в Дрогобыче нашли еще одного погибшего

29 августа, 02:16

В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Под завалами обрушившегося жилого дома в Дрогобыче, что в Львовской области, обнаружили еще одно тело погибшего.

Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

По состоянию на 01.00 четверга под завалами обнаружены тела трех погибших.

"В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами", – сказано в сообщении. Среди пострадавших в результате обвала дома – шестилетний мальчик, две девочки в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины – 39 лет и 41 год.

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Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь и решается вопрос об их временном расселении.

Спасатели непрерывно проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники. Также работы будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

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Фото: О. Иващенко

По информации спасателей, наименее вероятной причиной обвала части жилого дома является взрыв газа.

На данный момент на месте обвала продолжаются спасательные работы и проводятся следственные действия по установлению причин трагедии. По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

К слову, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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Источник: Сегодня

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