"Подарок" перед летом: Карпаты накрыла последняя весенняя метель (фото, видео)

Из-за прохождения циклона в высокогорье может выпасть до 15 см снега

Украинскую часть Карпат, где на этой неделе уже бушевала метель, в последний день весны замело снегом.

Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 14-15 м/с. Порывы до 20", – заявили спасатели.

Снегопад 31 мая на горе Поп Иван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

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А в отделе гидропрогнозов Укргидрометцентра сообщили о сильном снегопаде на вершине Пожежевская, опубликовав соответствующие снимки.

Вдобавок к этому любителей горного отдыха предупредили об опасности схождения лавин. Накануне утверждалось, что из-за прохождения циклона в высокогорье может выпасть до 15 см снега.

Напомним, что первая неделя мая удивила жителей Западной Украины непредсказуемой погодой – 6 мая снег выпал и в Карпатах, и во Львове. Впрочем, горожане восприняли климатические капризы с юмором и в шутку поздравляли друга друга в соцсетях с Новым годом.

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А вот в апреле снег выпал и в столице, укрыв белым покровом несколько районов Киева и пригорода.

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