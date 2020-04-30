Подо Львовом из-за вспышки коронавируса закрыли целое село

С больным контактировали около 140 человек

Село Давыдов в Пустомытовском районе Львовской области, где ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек, закрыли на карантин. Об этом рассказали в местной ОГА.

Выяснилось, что инфицированные могли заразить более сотни людей. На данный момент в селе обнаружили 140 "контактных". Их всех проверяют на вирус. Чтобы помешать распространению инфекции, местные власти приняли такие меры:

Ограничение въезда и выезда из Давыдова частного транспорта. Въезд разрешили только местным жителям.

Установка карантинных мобильных блокпостов. В частности, планируется полное перекрытие блоками 4 дорог и создание 3 КПП.

Обеспечение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.

Введение ограничительных мер относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах на территории села с 16:00 29 апреля 2020 до 6:00 4 мая 2020.

За соблюдением карантина в селе будут наблюдать патрульные.

Социальное сопровождение людей, находящихся на самоизоляции, и других мало защищенных слоев населения.

Обеспечение самоизоляции и контроль за лицами, которые контактировали с больными COVID-19.

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Кроме того, в селе будут проводить дополнительные обследования на COVID-19 людей, которых отправили на самоизоляцию, и тех, у кого есть признаки респираторного заболевания.

"Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник занесения вируса в указанный населенный пункт", – отметили в ОГА.

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусу.

Кроме того, ранее эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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