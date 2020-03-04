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Подозрение на коронавирус: что нашли у туристов из Черновцов

4 марта, 15:02

Тина Наринецкая

Врачи уже проверили госпитализированных

У трех людей, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус в Черновцах, не обнаружили признаков заражения. Об этом сообщает "Молодий буковинець".

"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи с этими людьми работать не будут. Это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", – рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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Как выяснилось, эти люди недавно путешествовали странами, где были зафиксированы случаи COVID-19.

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Ранее мы писали, что в Ровно с подозрением на коронавирус госпитализировали студента-медика из Черновцов. Сейчас больной находится в инфекционном отделении центральной городской больницы. Медики уже отобрали у парня анализы и отправили их в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве.

А тем временем в Черновцах люди раскупили в аптеках все медицинские маски, а у городских властей нет возможности обеспечить ими местных жителей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай туристы Черновцы врачи коронавирус подозрение

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