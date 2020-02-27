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Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

27 февраля, 09:09

На границе изолировали автобус с 25 людьми

У туристов из Италии, которых госпитализировали после проверки на границе в Закарпатской области, смертельно опасного коронавируса из Китая не обнаружили и отпустили домой. Об этом заявил директор областной клинический инфекционный больницы Михаил Поляк, сообщает "Закарпаття онлайн".

"Хочу сообщить, что сегодня больные полностью обследованы. Они практически на сегодня здоровы. Они имели некоторые хронические заболевания. И, учитывая ту дорогу, которую они прошли, стресс и так далее. Поднялась температура. Сегодня температуры ни у кого нет. И больные были осмотрены канцелярно. Заключение сделано, что коронавирусной инфекции у них нет", - рассказал Поляк.

Отметим, что всю ночь за госпитализированными наблюдали медики. Все они путешествовали Францией и Севером Италии и находились там в людных местах. Туристы были почти из всех регионов Украины: Днепропетровск, Мариуполь, Одесса, Киев, Харьков, Франковск.

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Пограничники, которые контактировали с приехавшими украинцами, также были в обсервации: один – дома, другой – в больнице.

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Напомним, вчера, 26 февраля, на Закарпатье в местную больницу госпитализировали украинских туристов, прибывших из-за рубежа – на таможне изолировали целый автобус с людьми. У двух пассажиров была повышенная температура.

Также мы писали, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинской общины в Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия украинцы Закарпатье больницы туристы Украина коронавирус Закарпатская область

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