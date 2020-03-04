Подозрение на коронавирус: стало известно о состоянии студента из Черновцов

Парня не будут обследовать на коронавирус

У студента из Черновцов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус в Ровно, симптомов "китайского" заболевания не выявили. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением Ровенской центральной городской больницы Галина Максимчук, передает suspilne.media.

"Пациент не контактировал с больными, он почти не ходил по городу или по заведениям, он был в общежитии, то есть в определенной такой самоизоляции. Обследовать на коронавирус его не нужно, так как обследуем мы только тех, кто имеет проявления этой инфекции или был в контакте с больным. А у него таких контактов не было. Этот случай не подпадает под те четкие критерии, которые мы имеем. Сейчас его клиника не соответствует коронавирусу", – говорит врач.

В свою очередь заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсянык сообщил, что молодого человека поместили в Ровенскую центральную городскую больницу, в которой отделение приспособлено для пребывания больных с подозрением на коронавирус.

Реклама

Чиновник отметил, что широкая информационная кампания в этом случае дала хороший результат, и пациент самостоятельно проявил инициативу дополнительно обследоваться, обратившись на "горячую линию".

В тренде Лавины и мокрый снег: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

Напомним, ранее у трех людей, которых медики в биокостюмах госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах, также не обнаружили признаков заражения.

Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцы медики тоже взяли анализы.

О том, как распознать коронавирус, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама