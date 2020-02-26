Подозрение на коронавирус: у госпитализированных в Черновцах выявили опасное заболевание

В Черновцах медики обследуют двух пациентов, которые вернулись на Буковину из Италии. У них выявили пневмонию. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, пишет сайт molbuk.ua.
По словам чиновницы, пациентов госпитализировали в инфекционное отделении областной больницы с подозрением на коронавирус.
"Они все имеют историю путешествия: одна пациентка длительное время находилась в Италии, и у пациента было длительное пребывание в Италии. Пациенты находятся в несколько нарушенном, но не критическом состоянии, близком, наверное, до средне тяжелого. В обоих пациентов диагностирована пневмония. Если мы будем говорить о состоянии, то по сравнению с прошлыми сутками, он улучшилось. Проводится лечение", – сказала Полищук.
Также она рассказала, что результаты анализов пациентов сегодня направят в центральную киевскую лабораторию.
"А экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. А если речь идет о так называемой полимеразной цепной реакции, то она проводится гриппом. И, соответственно, пациенты в течение всей недели будут обследоваться на предмет наличия или отсутствия коронавируса", – добавила Мария Полищук.
Напомним, на Закарпатье на таможне у двух пассажиров автобуса обнаружили повышенную температуру и группу туристов с подозрением на коронавирус отправили в больницу.
По последним данным, в Италии зафиксировали 283 случая заражения, из них семеро скончались и один человек выздоровел. В посольстве Украины говорят, что украинцев среди инфицированных нет.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк