Подозрение на коронавирус: у госпитализированных в Черновцах выявили опасное заболевание

В Черновцах медики обследуют двух пациентов, которые вернулись на Буковину из Италии. У них выявили пневмонию. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, пишет сайт molbuk.ua.

По словам чиновницы, пациентов госпитализировали в инфекционное отделении областной больницы с подозрением на коронавирус.

"Они все имеют историю путешествия: одна пациентка длительное время находилась в Италии, и у пациента было длительное пребывание в Италии. Пациенты находятся в несколько нарушенном, но не критическом состоянии, близком, наверное, до средне тяжелого. В обоих пациентов диагностирована пневмония. Если мы будем говорить о состоянии, то по сравнению с прошлыми сутками, он улучшилось. Проводится лечение", – сказала Полищук.

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Также она рассказала, что результаты анализов пациентов сегодня направят в центральную киевскую лабораторию.

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"А экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. А если речь идет о так называемой полимеразной цепной реакции, то она проводится гриппом. И, соответственно, пациенты в течение всей недели будут обследоваться на предмет наличия или отсутствия коронавируса", – добавила Мария Полищук.

Напомним, на Закарпатье на таможне у двух пассажиров автобуса обнаружили повышенную температуру и группу туристов с подозрением на коронавирус отправили в больницу.

По последним данным, в Италии зафиксировали 283 случая заражения, из них семеро скончались и один человек выздоровел. В посольстве Украины говорят, что украинцев среди инфицированных нет.

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