Подозрение на коронавирус у жителя Закарпатья: в МОЗ рассказали подробности

Жителя Закарпатья, которого вчера, 24 февраля, госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, уже обследовали. Об этом на брифинге в Новых Санжарах заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Игорь Кузин.

По его словам, симптомы, которые проявились у жителя Закарпатья не являются типичными для коронавируса. В частности, Кузин отметил, что госпитализированный болеет уже 10 дней, хотя к врачам обратился только сейчас.

"Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом", – сказал он.

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Учитывая то, что клиническое и эпидемиологическое обследование не выявили признаков заболевания, подозрение на коронавирус было снято, подчеркнул Кузин.

Как сообщалось ранее, человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй – эпицентра коронавируса – и месяц назад вернулся оттуда. Заболевший сам обратился к медикам и был госпитализирован в изолятор вместе с женой.

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В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что Закарпатская область готова противостоять смертельно опасному коронавирусу из Китая.

А на границе Украины со странами ЕС ввели дополнительные меры контроля. Теперь всем водителям и пассажирам, которые хотят попасть в нашу страну, измеряют температуру.

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