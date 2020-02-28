Подозрение на короновирус: стали известны результаты тестов жителей Черновцов

Все четыре теста показали отрицательный результат

Тесты на коронавирус, которые были проведены жителям Черновицкой области, показали отрицательный результат. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

"Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

"Напоминаю, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19", – сказал Ляшко.

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Он также отметил, что медики продолжают проводить температурный скрининг людей, которые путешествуют в Украину.

"За последние сутки было измерено температуру в 75 тыс. человек. Медики и пограничники работают в соответствии с четким алгоритмом действий, который разработало Министерство здравоохранения с привлечением ведущих экспертов отрасли", – заключил Ляшко.

Как сообщалось ранее, у двух жителей Черновцов, которых госпитализировали после возвращения из Италии с подозрением на коронавирус, взяли анализы.

Известно, что сейчас женщины уже пошли на поправку, их состояние стабильное.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус из Китая не обойдет Украину, рано или поздно его зафиксируют, но страна к этому готова.

А вот в Китае эпидемия немного приутихла. Подробнее – смотрите в сюжете:

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