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Подозреваемый в уничтожении "Боинга" MH17 ранее отсидел на Ровенщине за изнасилование

25 июня, 17:26

Сейчас он пытается притвориться погибшим

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC
Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Один из официальных подозреваемых в катастрофе малайзийского "Боинга" MH17 – украинец Леонид Харченко еще в юности был осужден на 5 лет колонии общего режима за групповое изнасилование.

Об этом сообщил проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии" представитель Службы безопасности Украины, генерал-майор Игорь Гуськов.

"В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по статье 117 ч.3 УК УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем "тухлая". Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок в 16 лет, осужден на пять лет. И три года он провел в местах лишения свободы в городе Дубно Ровенской области", – сказал Гуськов.

Гуськов также опроверг информацию о гибели Харченко.

"Это не первый случай, когда террористы с той стороны, или их близкое окружение распространяют такую ​​информацию – о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности Украины не позволяет говорить о том, что он мертв", – рассказал генерал СБУ.

Сейчас в базе МВД Леонид Харченко находится в розыске по статьям 341 ч. 1 и 260 ч. 5 – это захват государственных органов власти, а также создание незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Как сообщалось, украинец Леонид Харченко вместе с россиянами Игорем Гиркиним, Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым – это первые официальные подозреваемые в катастрофе малайзийского "Боинга" MH17.

Самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 г. Погибли 298 человек – все, кто был на борту.

Ранее мы сообщали, что судебный процесс над подозреваемыми по делу сбитого самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 состоится в суде города Гаага.


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Тег Нидерланды, изнасилование, Украина, Боинг, дубно, МН17

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