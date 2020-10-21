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Подпольный кол-центр в Луцке зарабатывал по полмиллиона в месяц (видео)

21 октября, 12:50

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Мошенники выводили деньги с украинских и зарубежных счетов

По полмиллиона гривен в месяц воровали с банковских карточек украинцев предприимчивые мошенники в Луцке. Как стало известно новостям "Сегодня", целью преступников были средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом.

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Пять человек организовали фальшивый кол-центр в офисном здании. Наняли на работу несколько десятков операторов, которые от имени банков обзванивали жертв и выманивали PIN-коды и пароли. А после получения доступа к банковским счетам, переводили деньги с них на собственные счета. Сейчас всем участникам схемы готовят подозрения.

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Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. И выясняли, как работает схема.

А еще новости "Сегодня" разбирались, как мошенники устанавливают вирусы через QR-коды. Эксперты предупреждают, что электронные скан-коды могут быть даже опаснее обычных вирусных ссылок.

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мошенники Луцк колл-центр волынская область

Источник: Сегодня

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