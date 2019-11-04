Подробности ЧП в центре Львова: раненую лошадь усыпили, "пиротехников" не нашли

/ Фото: Facebook

В центре Львова вечером, 2 ноября произошло ЧП, в результате которого пострадала 15-девочка, извозчик и любимица каретного двора – кобыла Фауна. Об этом сообщили на Facebook-странице "Каретного двора".

Как выяснилось, испуганные лошади, запряженные в прогулочную карету, выехали на центральную аллею проспекта свободы , где отдыхали люди. Вследствие этого жительница райцентра Турка получила открытый перелом ноги.

"Кони всполошились из-за громкого хлопка – звука петарды или салюта. По факту открыто уголовное производство по ст.291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет", – добавляют в полиции.

Вероятнее всего причиной инцидента стали противозаконные действия неизвестных, которые использовали пиротехнические средства. Тем более, во Львове официально запрещены использование и реализация фейерверков, салютов и пиротехники. Ко всему, раненную лошадь, которая получила осколочные переломы нескольких конечностей, не совместимые с жизнью, по решению ветеринара, пришлось усыпить.

"К сожалению виновные в этой трагедии не только не наказаны, их даже не нашли. Просим тех, кто стал свидетелями произошедшего, помочь в розыске. Не оставайтесь равнодушными!", – призывают сотрудники "Каретного двора".

В то же время, в соцсетях активно обсуждают случившееся, и даже нашлись очевидцы события:

Многие люди призывают убрать лошадей из центра и, якобы, не мучить животных:

Некоторые обвиняют во всем полицию:

Сам же "Каретный двор" уверяет, что лошади подготовленные, но сработал эффект неожиданности:

Хотя, в основном люди искренне жалеют о смерти лошади и сочувствуют пострадавшей:

Напомним, в центре Львова лошади, испугавшись взрыва пиротехники, выбежали с каретой на тротуар и снесли скамейку с людьми.

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Также сообщалось, как лошади из Межигорья спасают бойцов от ночных кошмаров.

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