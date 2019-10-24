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Подробности ДТП в Ровенской области: дети ехали на фестиваль

24 октября, 13:29

Школьников приютили копы на сарненском посту - напоили чаем и успокоили

В Ровенской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего детей. Школьники ехали на фестиваль столицу Польши.

"Сегодня, около 3:00 на покрытой сплошным туманом автодороге Киев – Варшава, вблизи села Федоровка в Сарненском районе, водитель автобуса Neoplan, 56-летний киевлянин, допустил столкновение с попутным автомобилем Volvo с полуприцепом, загруженным щебнем. Грузовиком управлял 26-летний житель Волынской области. От удара травмы несовместимые с жизнью получил 60-летний водитель, житель Киева, который находился на сидении сбоку от своего коллеги-водителя", – сообщают в полиции.

В момент столкновения в салоне автобуса находился 31 пассажир, среди которых 14 детей. Троих пострадавших с ушибами и ссадинами доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи их отпустили.

"К счастью, дети не травмировались, их на служебных автомобилях полицейские перевезли на стационарный пост в Сарнах, где отогрели, напоили чаем, успокоили и оказали психологическую поддержку", – добавляют патрульные.

Ранее во Львовской области произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan. Автобус перевозил детей. Школьники ехали на фестиваль.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев-Варшава произошло ДТП – столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

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Источник: Сегодня

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