Подробности пожара на рынке в Черновцах: от искры до шквала пламени прошло четыре минуты

В Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов, с часу дня до семи вечера. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода. В результате пострадал только один работник рынка. Десяткам людей медики помогли на месте происшествия. Обошлось без жертв. Однако несколько десятков предпринимателей остались без своего имущества, а ущерб оценивается в миллионы гривен.

Что касается причин пожара, то мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook уже заявил, что возгорание в секторе №5 Калиновского рынка началось из-за человеческой халатности.

"Предприниматель получил разрешение на проведение в торговом павильоне ремонтных работ, в том числе сварочных, с привлечением лицензированной организации. С правилами безопасности был ознакомлен, письменно обязался их соблюдать. Однако решил пренебречь правилами и выполнить работы самостоятельно. На прилагаемом видео зафиксировано начало пожара с нескольких камер наблюдения. От первой искры до шквала огня прошло всего 4 минуты", – сообщает Каспрук.

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По словам городского главы, окончательный вывод сделает следствие. Создана рабочая группа, которая ищет решения, как помочь пострадавшим предпринимателям.

По факту пожара открыто уголовное производство (нарушение требований пожарной безопасности). Виновным грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Напомним, 19 марта в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Калиновской на территории рынка в Черновцах. Возгорание произошло в павильонах с коврами. О 14:55 пожар был локализован, а в 19:05 ликвидировали.

Ранее сообщалось, что на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.

Также мы писали, что в Черновцах горел ресторан. Причиной пожара стало возгорание летней площадки, что находилось рядом со зданием.