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Подробности взрыва в Черновцах: стала известна причина

Сегодня, 16:49

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и газовая служба

Фото: Нацполиция
Подробности взрыва в Черновцах: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f3/e69/5c77f3e691d7b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f3/e69/5c77f3e691d7b.jpeg Запад На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и газовая служба

Полицейские расследуют обстоятельства взрыва в областном центре Буковины. По предварительной версии, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа.

"Сегодня, 28 февраля, в 10.28 поступило сообщение о взрыве в квартире дома по улице Якоба фон Петровича. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и газовая служба", – сообщают в полиции.

По предварительной информации, пострадал один человек.  Решается вопрос об открытии досудебного расследования по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ. Виновникам происшествия грозит огромный штраф, исправительные работ или ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее во Львове на первом этаже шестиэтажного дома, где находится магазин стройматериалов, произошел взрыв.

Также мы писали, что в Черновцах неизвестный злоумышленник бросил гранату на третьем этаже здания налоговой полиции.

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Тег взрыв газа, Буковина Черновцы, пострадавший, газ в баллоне

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