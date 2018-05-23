Подробности жуткого ДТП под Львовом: погибшие заробитчане возвращались из Чехии

Сегодня, 10:50

Кроме шести погибших, еще трое мужчин с травмами попали в больницу


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

Во Львовской области, на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек, а еще трое попали в больницу с травмами.

"Сегодня, 23 мая, около 7:20, возле села Вербляны в Бугском районе произошло попутное столкновение двух транспортных средств – микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Mercedes", – сообщают в полиции.

Вследствие аварии шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу, пока медики устанавливают диагнозы.

По информации ГСЧС, спасатели освобождали тела погибших из покореженного автомобиля. Все пассажиры микроавтобуса – мужчины, которые возвращались с заработков из Чехии. Они находились на задних сидениях, и в момент столкновения их придавило сумками.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним,  23 мая, рано утром на трассе на трассе Е40 Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Авария случилась возле  села Чучманы Бугского района Львовской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
авария, ДТП, заробитчане, Львов, львовская область

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Источник:

"Сегодня"

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