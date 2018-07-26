Подросток с ДЦП покорил вершину Карпат

Вчера, 13:21

Парня сопровождали родители и младшая сестра

На вершине. Фото: ЛГС
На вершине. Фото: ЛГС

13-летний Николай Козак из города Червоноград Львовской области  впервые покорил одну из карпатских вершин. Подросток с церебральным параличом на специальной тележке "жульетка" поднялся на гору Середня, что относиться к горному массиву Горганы.

"Перед поездкой Николай немного нервничал, ведь это была необычное для него событие. Кроме команды "On 3 wheels", которая помогает путешествовать  людям с инвалидностью, его сопровождали родители и восьмилетняя сестра Оксанка", – сообщает пресс-служба львовской мэрии.

Участники похода преодолели 20 км почти за восемь часов.

Добавим, что люди с инвалидностью могут подниматься на горные вершины, с помощью специальной французской тележки LaJoelette (Жульетка). В прошлом году команда On 3 wheels провела 12 походов для людей с инвалидностью в разные точки украинских Карпат, в том числе и на Говерлу.

Напомним, недавно мы писали о первом жителе Львова, которому удалось покорить Эверест.

Также сообщалось, что  69-летний альпинист без обеих ног покорил Эверест.  Он  смог подняться на самую высокую гору мира с пятой попытки. Впервые взять высоту попробовал, когда ему было 25. Тогда из-за обморожения он потерял обе ноги.
Львов, подросток, альпинист, ДЦП

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Источник:

"Сегодня"

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