Подтопленные дома и пропавший подросток: что натворила непогода на Закарпатье (видео)

Подразделениями ГСЧС (12 человек и 4 ед. техники) работы по откачке воды из подвалов частных домов продолжаются

Поиски пропавшего подростка продолжат 7 января / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Закарпатской области ситуация с непогодой стабилизировалась, осадков не наблюдается.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

Реклама

Все еще остаются подтопленными 10 жилых домов в Раховском (7), Тячевском (2) и Береговском (1) районах, 360 домохозяйств и около 400 га сельхозугодий.

В районе города Хуст подтоплены 2 участка автодороги Н-09 протяженностью около 50 м (глубиной до 20 см). Проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Реклама

За день откачано около 1 тыс. 500 куб. м (с начала работ 5 тыс. куб. м).

"Поиски пропавшего подростка (2007 г.р.), который упал в р. Крайняя Раховского района, будут продолжены 7 января", – говорится в сообщении.

Реклама

В Украине пара рек выйдут из берегов

В ближайшие дни в западной части Украины может подняться уровень воды на водоемах. Из-за этого может затопить дороги.

6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет восстановлен уровень воды на 0,1 – 0,5 м.

Местами возможен выход воды. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.

На Латорице возле Чопа будет повышаться уровень воды на 2,0-2,5 м. Вода будет выходить на пойму и может затопить дороги Геевцы – Тысянки Ужгородского района.

Раньше мы писали: