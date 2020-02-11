Поджог авто журналистки во Львове: касательно полицейского принято жесткое решение

/ Фото: Pixabay

Работник полиции, причастный к организации поджога автомобиля львовской журналистки, будет уволен из правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции (ГУ НП) во Львовской области.

Известно, что руководитель ГУ НП области назначил служебное расследование.

"Я назначил служебное расследование по данному факту и хочу поблагодарить работников прокуратуры Львовщины, управления Службы безопасности Украины за то, что помогли разоблачить злоумышленника в наших рядах. Мы будем максимально способствовать установлению всех обстоятельств причастности работника полиции к этому преступлению. Никаких поблажек здесь быть не может. Моя позиция однозначна: после проведения служебного расследования полицейский будет уволен", – отметил правоохранитель.

Реклама

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подозреваемый в поджоге оказался студентом.

Напомним, ночью 30 января журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук подожгли машину.

"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещук, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама