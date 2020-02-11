Поджог авто журналистки во Львове: в деле всплыл полицейский след

Преступникам теперь грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Igor Zinkevych, Facebook

К поджогу автомобиля львовской корреспондентки Радіо Свобода Галины Терещук причастен полицейский. Об этом на своей странице в Facebook написала прокурор Львовской области Ирина Диденко.

По ее словам, заказчиком оказался 48-летний безработный и ранее судимый львовянин. Мужчина известен в криминальном мире по контрабандным схемам, а также хищениям топлива Львовской железной дороги.

Также к преступлению причастен 43-летний майор полиции Львова. Именно он искал исполнителя и передал ему деньги за выполненную работу. Полицейского с 22-летним стажем работы объявили в розыск.

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"Подписала также ходатайство об избрании первом фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении другого злоумышленника – ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд для избрания аналогичного меры пресечения", – добавила Диденко.

В пресс-службе СБУ эту информацию подтвердили. Там уточнили, что полицейский Франковского отдела полиции скрывается от следствия за границей. Мужчинам теперь грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подозреваемый в поджоге оказался студентом.

Напомним, ночью 30 января журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину.

"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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