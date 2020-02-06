Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Поджог машины львовской журналистки: подозреваемых задержали

6 февраля, 10:30

По словам Авакова, копы уже собрали доказательную базу

Фото: Igor Zinkevych, Facebook

Фото: Igor Zinkevych, Facebook

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свободы" Галины Терещук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук", – написал Аваков.

По его словам, поджигатель оказался студентом, он гражданин Молдовы. Полицейские уже провели обыски и доказательной базы хватает. Кто побудил парня на такое – копы выясняют.

Реклама

Напомним, ночью 30 января журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину.

В тренде
Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ВСУ понесли потери
Фото: "Сегодня"

"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

подозреваемые поджог МВД Львов студент задержание Арсен Аваков журналистика

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
"Слуга народа" заступился за водителя, показавшего российский сериал, и участница АТО ответилаПолитика
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...