Поджог машины львовской журналистки: подозреваемых задержали

Фото: Igor Zinkevych, Facebook

Полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свободы" Галины Терещук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук", – написал Аваков.

По его словам, поджигатель оказался студентом, он гражданин Молдовы. Полицейские уже провели обыски и доказательной базы хватает. Кто побудил парня на такое – копы выясняют.

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Напомним, ночью 30 января журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину.

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"По словам свидетелей, неизвестный в капюшоне поджег автомобиль Mitsubishi Colt львовских журналистов Василия и Галины Терещук. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его", - рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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