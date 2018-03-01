Поджог венгерского общества в Ужгороде: прокуратура подготовила подозрение двум полякам

Следствием пока собрано достаточно доказательств, которые позволяют утверждать, что поджог совершили именно они

Прокуратурой Закарпатской области в уголовном производстве, что расследовалось следователями ГУ НП в Закарпатской области, составлено сообщение о подозрении в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья двум гражданам Польской Республики. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, речь идет об инциденте, который произошел в Ужгороде 4 февраля.

"Указанные лица обоснованно подозреваются в причастности к совершению уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.15, ч.2 ст.194, ч.1 ст.161 УК Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", – рассказала Попович.

Во время досудебного расследования установлено, что к совершению этого уголовного преступления причастны граждане Польской Республики. Следствием пока собрано достаточно доказательств, которые позволяют утверждать, что поджог совершили именно они.

"Учитывая, что эти лица уже задержаны правоохранительными органами в своей стране, дальше мы будем сотрудничать с польской стороной в рамках действия международных договоров о сотрудничестве между нашими государствами. Объявить о подозрении лицам, не находятся на территории Украины, мы не можем ", – добавила Попович.

Ранее стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Задержание состоялось 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной.

В отношении двоих подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

Ранее сообщалось, что 4 февраля поджог пытались совершить двое лиц: Адриан Марглевский (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польские СМИ также приводят имя третьего задержанного польской спецслужбой – Михал П.

Напомним, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Союза венгров.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".