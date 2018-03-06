Поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья переквалифицировали в теракт

Прокуратура требует избрать для фигурантов дела меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога

Поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, который произошел 27 февраля 2018 года, переквалифицировали в теракт (ст. 258 УК). Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

"Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", – сообщила Попович.

Напомним, что 27 февраля 2018 по факту поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Сегодня ожидается, что суд изберет меру пресечения подозреваемым в поджоге венгерского общества.

Напомним, ранее полиция сообщила, что оба нападения раскрыты. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали 4 марта – одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.

Также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались. Исполнителей первой попытки поджечь офиса Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам – членам праворадикальной местной организации – избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.