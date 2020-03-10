Поезд "Львов-Москва" забросали камнями: появились фото и видео ЧП

Один из камней угодил в окно пассажирского вагона

Поезд сообщением "Львов-Москва" неизвестные забросали камнями. Об этом сообщает "Варта 1".

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Один из брошенных камней попал в окно пассажирского вагона. К счастью, пострадало только стекло.

Отметим, что это не первый подобный случай. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", недавно в Фастовском районе вандалы забросали камнями скоростной поезд сообщением "Киев-Одесса". В результате инцидента в четырех вагонах были разбиты шесть боковых стеклопакетов. Такая же участь постигла скоростные поезда Харьковского, Запорожского и Криворожского направлений.

Реклама

В связи с этим в "Укрзализныци" напомнили, что за такие "развлечения" дебоширам грозит уголовная ответственность.

Напомним, недавно в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах были повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления. Обошлось без пострадавших.

А в Днепре неизвестный крушит стекла автомобилей. В дебоширстве водители подозревают пенсионера. Кто бьет автомобили в городе – узнавали журналисты "Сегодня":

А в Одессе на улице Атамана Головатого пьяная женщина разбила стекло автосалона кирпичом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама