Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

Поезд "Львов-Москва" забросали камнями: появились фото и видео ЧП

10 марта, 10:54

Тина Наринецкая

Один из камней угодил в окно пассажирского вагона

Поезд сообщением "Львов-Москва" неизвестные забросали камнями. Об этом сообщает "Варта 1".

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Один из брошенных камней попал в окно пассажирского вагона. К счастью, пострадало только стекло.

Отметим, что это не первый подобный случай. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", недавно в Фастовском районе вандалы забросали камнями скоростной поезд сообщением "Киев-Одесса". В результате инцидента в четырех вагонах были разбиты шесть боковых стеклопакетов. Такая же участь постигла скоростные поезда Харьковского, Запорожского и Криворожского направлений.

Реклама

В связи с этим в "Укрзализныци" напомнили, что за такие "развлечения" дебоширам грозит уголовная ответственность.

В тренде
В Житомирской области произошло страшное ДТП: погибли трое взрослых и годовалый ребенок (фото)

Напомним, недавно в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах были повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления. Обошлось без пострадавших.

А в Днепре неизвестный крушит стекла автомобилей. В дебоширстве водители подозревают пенсионера. Кто бьет автомобили в городе – узнавали журналисты "Сегодня":

А в Одессе на улице Атамана Головатого пьяная женщина разбила стекло автосалона кирпичом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Москва Львов поезда камни дебоширы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
На Тернопольщине водитель избил пешехода, которого едва не переехал на тротуаре (видео)
На Тернопольщине водитель избил пешехода, которого едва не переехал на тротуаре (видео)Запад
На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видео
На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видеоЗапад
Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в Черновцах
Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в ЧерновцахЗапад
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)Запад
Кричала и бросала ножи: в Черновцах мужчины удерживали в квартире девушку
Кричала и бросала ножи: в Черновцах мужчины удерживали в квартире девушкуЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...