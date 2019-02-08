Поезд Ворохта-Киев протаранил грузовик и сошел с рельсов

Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали

Поезд Ворохта-Киев протаранил грузовик и сошел с рельсов 2019-02-08T03:34:00+02:00 Запад Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали









В Ивано-Франковской области грузовик выехал на пути, вызвав частичное схождение локомотива пассажирского поезда с рельсов. Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

"7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин – Братковцы в Ивано-Франковской области, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта-Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой", – говорится в сообщении.

Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали.

По данным Укрзализныци, в прошлом году в результате ДТП по неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы. В целом на протяжении 2018 года на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП.

Также мы писали, что за 2018 год в Украине поезда сбили насмерть 338 человек, еще 580 были ранены.

В 2019 году, по данными предприятия, на железнодорожных переездах и путях произошло 7 случаев ДТП, в результате чего пострадали 6 граждан, один человек погиб.

Ранее мы писали о том, как во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.

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