Погода на Рождество: во Львове ударят морозы

Фото: Дивись.info

На Рождество во Львове ожидается значительное похолодание. По данным Укргидрометцентра, 7 января в городе столбики термометров опустятся ночью до -7, днем прогнозируется 1-3 градуса тепла.

При этом ветер будет западный, 3-8 м/c. Днем ожидается переменная облачность и солнце. Без существенных осадков.

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В ночь на 8 января в городе также будет до -7, а уже 9 января морозы начнут убывать: синоптики обещают до -1 ночью и до +6 днем.

Как сообщал сайт "Сегодня", погода под Рождество начинает снова портиться – по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а температура будет плюсовой. В воскресенье во всех областях Украины синоптики прогнозируют одинаковую температуру воздуха – от нуля до двух градусов тепла. Из-за плюсовой температуры снег будет превращаться в дождь. В западных, центральных, северных и восточных областях мокрый снег с дождем, а на юге просто дождь

Также ранее "Сегодня" выяснили, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

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