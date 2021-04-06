Погода в Украине ухудшается: запад страны засыпало снегом (фото)

На Закарпатье ограничили движение транспорта по трассе

В Украине резко изменилась погода, на западе страны выпал снег. В частности, осадки наблюдаются во Львове и Ужгороде.

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Об этом сообщают "Сегодня".

Так, в Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода. Дневная температура опустилась до 5 градусов тепла.

Фото: Ани Никогосян, "Сегодня"

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В то же время в городе уже цветут деревья.

Фото: Ани Никогосян, "Сегодня"

Также распустились и первые цветы, их присыпало снегом.

В связи с интенсивным снегопадом в области ограничили движение большегрузного транспорта на автодороге М-06 (Киев – Чоп) 702 км – 723 километр (Ивашковский перевал).

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Местами налипание мокрого снега, туман, в горах метели. На горных участках дорог гололедица.

А так сейчас выглядят улицы Львова. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Реклама Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

В городе сейчас ветрено – до 12 м/с, ночью ветер усилится до 15-20 м/с.

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Напомним, ранее в Карпатах в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега.

Кроме того, столицу 23 марта накрыла снежная буря. Снегопад наблюдали жители разных районов Киева.

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