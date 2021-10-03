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Погоня со стрельбой на границе: контрабандисты протаранили авто пограничников

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 октября, 20:46
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В результате аварии один пограничник пострадал – правоохранители открывали огонь по авто контрабандистов
На Буковине контрабандисты протаранили авто пограничников
На Буковине контрабандисты протаранили авто пограничников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов. К операции привлекли нацгвардейцев, однако нарушители протаранили авто ГПСУ и скрылись.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Пограничники отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией заметили внедорожник Mitsubishi Pajero. Там злоумышленники выгружали пакеты с сигаретами из машины, а когда заметили правоохранителей, бросили все и начали бежать.

Фото ГПСУ

"Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы", — говорится в сообщении.

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В результате ДТП один пограничник получил травму.

На помощь позвали нацгвардейцев и пограничников оперативно-розыскного подразделения. Они и открыли стрельбу, чтобы поймать злоумышленников. Автомобиль остановился, однако контрабандисты убежали. Сейчас их разыскивают правоохранители.

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