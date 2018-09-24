Погоня во Львове: нарушителя помог задержать известный спортсмен

Павел Коростылев как раз находился во Львове на соревнованиях

Во Львове задержать нарушителя полиции помог чемпион мира по стрельбе – Павел Коростылев. Спортсмен как раз находился на соревнованиях. Когда он ехал по улице, к его машину попросился полицейский, чтобы догнать автомобиль беглеца.

"Водителя-лихача искали улицам города, и нашли. Машина нарушителя неожиданно вылетела прямо на машину с полицейским и спортсменом. Беглец пытался оторваться от другой машины с правоохранителями. Нарушителю заблокировали движение и задержали", – информируют полицейские.

Напомним, не так давно на Закарпатье копы со стрельбой преследовали угнанный автомобиль.

Ранее в Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, и сумела одного из них задержать. Как сообшалось, несколько злоумышленников в масках в центре города, на улице Канатной, напали на мужчину, находившегося в автомобиле Kia Sportage.

Также мы писали о том, как запорожская полиция устроила погоню и задержала пьяного водителя Mazda-6, который сбил трех пешеходов и, пытаясь скрыться от копов, протаранил патрульный автомобиль. А перед этим в Днепре во время погони со стрельбой погиб мужчина, двоих вероятных преступников задержали.