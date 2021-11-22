Поговорил с дочерью: под Луцком пенсионер покончил с собой в COVID-больнице

Погибшему было 78 лет. Он был уроженцем Львовской области

В Волынской области мужчина выпрыгнул из окна. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Тарасово Волынской области мужчина выпрыгнул из окна 4-го этажа в COVID-больнице. Накануне он разговаривал со своей дочерью.

Об этом сообщает издание Волынские новости.

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Детали трагедии

Как стало известно, ЧП произошло вечером 21 ноября. 78-летний мужчина выпрыгнул из окна медучреждения и погиб. Он был уроженцем Львовской области.

Трагедия произошла после телефонного разговора с дочерью. Мужчину должны были выписывать из больницы.

В полиции рассказали, что при поверхностном осмотре следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Следователи зарегистрировали сведения об этом случае и готовятся начать уголовное производство по ст. 115 с примечанием "несчастный случай".

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