Пограничники пресекли контрабанду топлива из Беларуси

Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза из Беларуси через пункт пропуска "Доманово" горюче-смазочных материалов с целью их дальнейшего сбыта. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Известно, что топливо перевозили в баках, объемами до 600 литров за один рейс.
В результате обысков правоохранители четыре транспортных средства, которые использовались для перемещения горюче-смазочных материалов, около 6 тысяч литров топлива, 15 тысяч долларов, 970 евро, 111 тысяч гривен. Кроме этого, изъяли пять мотопомп для перекачки горючего, мобильные телефоны, кредитные карточки, черную бухгалтерию, печати предприятий и карты сети автозаправок известной иностранной компании.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен. Медицинские препараты, которые спортсмены используют для увеличения силы, 62-летний сумчанин собирался продавать на территории Российской Федерации.
Кроме этого, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.
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