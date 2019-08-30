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Пограничники пресекли контрабанду топлива из Беларуси

30 августа, 16:03

За один рейс нарушители перевозили до 600 литров топлива

Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза из Беларуси через пункт пропуска "Доманово" горюче-смазочных материалов с целью их дальнейшего сбыта. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Известно, что топливо перевозили в баках, объемами до 600 литров за один рейс.

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В результате обысков правоохранители четыре транспортных средства, которые использовались для перемещения горюче-смазочных материалов, около 6 тысяч литров топлива, 15 тысяч долларов, 970 евро, 111 тысяч гривен. Кроме этого, изъяли пять мотопомп для перекачки горючего, мобильные телефоны, кредитные карточки, черную бухгалтерию, печати предприятий и карты сети автозаправок известной иностранной компании.

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Новый Кабмин в Раде / REUTERS/Gleb Garanich

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен. Медицинские препараты, которые спортсмены используют для увеличения силы, 62-летний сумчанин собирался продавать на территории Российской Федерации.

Кроме этого, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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пограничники Беларусь контрабанда топливо

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