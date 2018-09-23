Пограничники во Львовской области задержали 11 нелегалов из Турции

Пограничники отделения "Грушев" задержали во Львовской области 11 иностранцев, планировавших незаконно пересечь государственную границу Украины. Об сообщает Госпогранслужбыа.

Так, 23 сентября в ходе проверки информации, которую предоставили сотрудникам Госпогранслужбы местные жители, пограничники отделения "Грушев" задержали 11 иностранцев, планировавших незаконно пересечь государственную границу Украины.

"Очередными "искателями лучшей доли" оказались граждане Турции, шестеро из которых – дети", – отметили в ведомстве.

В настоящее время задержанные находятся в пограничном подразделении для установления всех обстоятельств совершения правонарушения.

Ранее во Львовской области троих граждан Германии и россиянина, которые направлялись из Польши в Украину и наоборот, задержали пограничники Мостиского отряда. А в феврале в области был перекрыт канал переправки нелегалов в ЕС.

Также в Украине задержали супружескую пару нелегалов из Кыргызстана. Они пользовались документами с поддельными печатями и нелегально проживали в Украине