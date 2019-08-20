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Пограничники задержали украинца, который пытался выехать в Польшу в багажнике авто

20 августа, 14:48

Горе-пассажир является гражданином Украины, 1971 года, которому запрещен выезд с территории Украины

Госпогранслужба

Госпогранслужба / Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Западного регионального Управления Госпогранслужбы предотвратили попытку незаконного пересечения границы гражданином, которому запрещен выезд за пределы страны.

"При въезде в пункт пропуска "Рава-Русская" около часа ночи пограничники Львовского отряда в автомобиле "Шкода" зафиксировали прибытие двух человек. Однако на паспортный контроль прошел лишь один гражданин, а именно водитель автомобиля. Однако замысел нарушителей не удался, ведь пограничники все зафиксировали и дополнительно осмотрели машину. Второго мужчину обнаружили в багажном отделении. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что горе-пассажир является гражданином Украины, 1971 года, которому запрещен выезд с территории Украины", - говорится в заявлении.

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Госпогранслужба

Госпогранслужба / Фото: dpsu.gov.ua

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Действия водителя автомобиля, который пытался незаконно вывезти мужчину за границу, скрывая в багажнике, подпадают под признаки уголовного преступления по ст. 332 УК. А гражданин, который прятался в багажнике, за попытку нарушения государственной границы будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП. Нарушителей передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму более чем миллион гривен.

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Источник: Сегодня

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