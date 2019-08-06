Пограничников "удивил" внедорожник за 90 тысяч евро: украли в Италии, везли в Украину

На польско-украинской границе в пункте пропуска "Корчева" задержали автомобиль премиум-класса Range Rover Sport стоимостью примерно 93 тыс. евро. Машину, похищенную в Италии, разыскивал Интерпол.
Как оказалось, автомобиль был на итальянских документах и регистрации, полученных преступным путем.
Пограничники задержали Range Rover и водителя. Водителю транспортного средства, гражданину Туниса, предъявили обвинение в использовании поддельных документов и покупки краденого имущества.
Добавим, что задержанный Range Rover является самым дорогим похищенным транспортным средством из всех задержанных Бескидским отделом пограничной службы Польши за предыдущие два года. И только за последние семь месяцев польские пограничники на Подкарпатье задержали более 60 похищенных на территории ЕС транспортных средств.
Напомним, сегодня на украинско-польской границе задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.
Также сообщалось, что в августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.
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