Походы на лошадях и сон на ульях: Львовская область ждет любителей нестандартного отдыха

В 30 километрах от Львова желающие могут остановится в конном центре или на настоящем ранчо

Львовская область ждет любителей нестандартного отдыха: поход на лошадях с ночевкой в палатке и ужином у костра, или же домик в лесничестве, прогулки на бричке и сон на ульях.

Лошадей уникальной породы можно увидеть в Яворовском национальном парке. Это наследники первых в Европе диких лошадей тарпанов. Остановиться на отдых можно прямо в конном центре, где их разводят в 35-ти километрах от Львова.

Но о питании придется подумать самому и заранее. До ближайшего села, где есть магазин, 5 километров. Вместо кухни – мангал. Зато – как бонус – гостям предлагают сон на ульях. И доплачивать не придется.

Но главное развлечение – прогулка на бричке, запряженной дикой лошадкой.

Получасовая прогулка на бричке стоит 100 гривен. На 10 тысяч гривен в этом лесничестве всей семьей можно отдыхать почти месяц.

Остап организовывает конные походы по округе. Ранчо, где можно почувствовать себя ковбоем, в 30 километрах от Львова. Такой отдых под силу только выносливым и тем, кто хорошо держится в седле.

Чтобы уверенно почувствовать себя в седле новичку как я нужно хотя бы четыре-пять занятий по верховой езде.

Но в сам поход новичков не берут. Длится он минимум три дня. И если всадник не справится с конем, ему придется спешиться. Ночует группа в палатке. Ужинают у костра.

День такого отдыха стоит 1600 гривен с человека вместе с питанием. Для тех, кто хочет еще и покататься без экстрима, Остап предлагает поселиться на ранчо. Номер – 250 гривен с человека в сутки.

Но и тут готовить придется самому. На печке или на плите. За 10 тысяч гривен на ранчо семья из трёх человек отдохнет 8 дней, если учитывать затраты на продукты. А пара опытных всадников за эту сумму сходит в один поход.

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