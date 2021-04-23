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Похолодает не везде. Где в Украине сегодня будет тепло – прогноз

23 апреля, 07:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украину 23 апреля пришло похолодание, но холодная погода будет не везде – в Укргидрометцентре дали прогноз на пятницу

В Украине в пятницу, 23 апреля, в большинстве областей пройдут ливни и грозы. Температура во многих регионах опустится, но на юге страны сохранится относительно высокой – до 19 градусов тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сухо будет только в Киевской, Житомирской, Хмельницкой области и в Крыму. В Запорожской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях кроме дождя будет еще и гроза.

Температура воздуха в западных регионах будет 9-11 градусов тепла, в центре и на севере страны ожидается 11-14 градусов. Значительно теплее будет в восточных и южных областях – там температура поднимется до 13-19 градусов.

В тренде
Похолодает не везде. Где в Украине сегодня будет тепло – прогноз
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В столице 23 апреля будет переменная облачность, без осадков. Температура опустится до 11-13 градусов тепла.

Напомним, это похолодание принесет с собой еще и заморозки, которые охватят большинство областей – не только на почве, но и в воздухе, от 0 до 2-4 градусов мороза.

Также ранее синоптики дали неутешительный прогноз на Пасху в Украине.

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