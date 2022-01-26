Показал половой орган: в Ровенской области мужчина пытался развратить ребенка

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы

К правоохранителям обратилась мама ребенка/Коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области мужчина пытался развратить13-летняя девочку прямо на улице. Его нашли правоохранители.

Об этом сообщает полиция Ровенской области

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О происшествии полицейским стало известно из сообщения 41-летней матери потерпевшей девочки в соцсети "Facebook". С письменным заявлением жительница Здолбунова обратилась в полицию вечером, 25 января. По результатам мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили публикацию женщины и внесли сведения в Журнал единого учета и приступили к проверке.

По предварительной информации, 13-летняя девочка маршруткой возвращалась из Ровно из кружка и около 21:20 вышла на вокзале в городе Здолбунов. В это время увидела, что за ней следует неизвестный. Звонок старшему брату не испугал преследователя. Когда девочка остановилась, чтобы пропустить вперед мужчину, тот продемонстрировал свой половой орган. Ребенок побежал в магазин и позвонил брату, который в последствии его забрал домой.

Действия правоохранители

По указанному факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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В Киеве мужчина два дня издевался над девушкой

В Киеве задержан 62-летний мужчина, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Также преступник нанес потерпевшей телесные повреждения.

Путем обмана злоумышленник завел девушку в свою квартиру, где в течение двух дней издевался над ней. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник нанес телесные повреждения, душил и поджигал ей волосы. Впоследствии мужчина отпустил девушку. В свою очередь она обратилась в полицию.

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