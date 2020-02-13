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Украинцу, который умер девять лет назад, выставили счет за транспортировку газа – эксклюзив

13 февраля, 17:04

Мужчина погиб при пожаре, но на его имя прислали платежку

Пока потребителям в Украине объясняют смысл появления двух платежек за газ, на Волыни платежку за транспортировку газа адресовали мужчине, который умер девять лет назад.

Это село Раков Лес Камень-Каширского района. Дома, где жил мужчина, теперь нет. Девять лет назад здесь был пожар, и хозяин погиб. Недавно его родные, живущие по этому же адресу, но в другом доме, получили платежку – адресованную на имя покойника.

Счет выставлен за январь. Сумма – 150 гривен. Родственники возмутились. Дом сгорел, газовый распределитель опломбирован, а счет прислали. В год, посчитали, выйдет немалая сумма.

О том, что газовики прислали платежку мертвецу, теперь знает все село. Некоторые односельчане начали смеяться и посоветовали родным отнести платежку на кладбище.

"Сегодня" отправились за разъяснениями к газовикам. Там оправдываются: никаких манипуляций. Мол, путаница возникла из-за того, что наследники не подали заявления об исключении умершего из списка абонентов.

"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", – говорит представительница "Волыньгаза" Оксана Швец.

Газовики и родственники покойника уже договорились о встрече. Должны окончательно зафиксировать смерть абонента и решить, что делать с платежкой, которую ему уже прислали.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине могут отменить две платежки за газ.

Также в статье "Кубометры уйдут в прошлое" мы рассказывали, что потребление газа в Украине будут считать по-новому.

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газ платежки волынская область

Источник: Сегодня

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