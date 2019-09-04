Покушение на ректора тернопольского университета: подробности

В записке, найденной на месте происшествия, были слова memento mori

/ Фото: Нацполиция

В селе Петриков, что в пяти километрах от Тернополя, сегодня, 4 сентября, около 7.50 во дворе частного дома произошел взрыв. В результате пострадал пострадал ректор ТНЭУ (Тернопольского национального экономического университета) Андрей Крысоватый и его супруга.

"Предварительно установлено, что во дворе дома, где проживает ректор, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом "взрывная политравма", – сообщают в полиции.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 15 и ч. 1 ст. 115 УК (покушение на убийство).



По информации СМИ, в пакете с взрывчатым веществом, который подбросили Андрею Крысоватому, была найдена записка со словам mеmento mori, что переводиться с латыни, как "помни, что смертен".

Напомним, недавно в Ровенской области погибли дети. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, установленный в летней кухне, и в тот момент прогремел взрыв.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

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