Покушение на ректора в Тернополе: подозреваемого сняли камеры наблюдения

Подозреваемым в покушении на ректора оказался молодой человек

Человека, подозреваемого в покушении на ректора тернопольского экономического университета, зафиксировали уличные камеры наблюдения. В полиции предположили, что именно этот мужчина заложил бомбу во дворе дома Андрея Крысоватого.

Взрывчатка детонировала, тяжело ранив ректора и его жену. В результате мужчине пришлось ампутировать руку, а у женщины диагностировали тяжелое ранение глаз, она может потерять зрение.

Подозреваемый – молодой человек до 25 лет, ростом до 170 см. Правоохранители просят очевидцев сообщить зрителей, если подозреваемого опознают на видео.

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Напомним, в селе Петриков, что в пяти километрах от Тернополя, сегодня, 4 сентября, во дворе частного дома произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали ректор ТНЭУ Андрей Крысоватый и его супруга.

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Напомним, в январе этого года пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области.

Ранее в отделении интенсивной терапии тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО. Мужчина получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире на улице Макаренко.

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