Полет на воздушном шаре: как школьники Львова отмечают конец учебы

Восьмиклассники львовской гимназии им. В.Симоненко самым необычным способом празднуют окончание учебного года – сегодня они поднимались в небо на воздушном шаре. Как оказалось, их учитель физики Олег Скоропад, устроил им такое "вознарграждение" за хорошую учебу на протяжении всего года. Сам педагог уже 18 лет занимается воздухоплаванием и считает, что это один из лучших видов спорта.

"Они соревновались между классами по физике, и вот, который класс выиграл, тот и поднимается в небо. Мы тут ничем не рискуем, шар со всех сторон укреплен спасательными тросами. Мы запускаем не более четырех школьникоов, вместе с инструктором. Сама корзина может "поместить" не более 500 кг, вес воздушного шара – тоже пол тонны, а масса воздуха в нем – около четырех тонн. Поэтому он двигается так медленно и грациозно", – рассказал нашему сайту Олег Скоропад.

Директор гимназии Ярослава Скоропад, которая с содроганием сердца наблюдала за этим зрелищем, рассказала, что они уже не впервые проводят для учеников такие "уроки физики", а она тоже, вместе с детьми поднималась в воздух.

"Вот побольше бы таких креативных учителей в наши школы", – добавила Ярослава Николаевна.

Сами ученики вне себя от восторга, говорят, что зрелище – непередаваемое, а звук такой – как на космическом корабле.

Напомним, как сообщалось, в Украине завершение учебного года в школах ожидается с 22 мая до 25 июня – в эти сроки входит окончание учебного процесса и сдача сессии внешнего независимого оценивания.

Ранее мы писали, что трое украинских одиннадцатиклассников победили в 38 конкурсе научно-технических разработок Beijing Youth Science Creation Competition, который ежегодно проходит в Китае в Университете академии наук.

А львовская школьница София Петришин, ученица 11 класса школы-лицея "Орияна", благодаря своему изобретению получила возможность участвовать в Международном конкурсе научных и художественных проектов GENIUS Olympiad 2018.