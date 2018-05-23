Полет на воздушном шаре: как школьники Львова отмечают конец учебы

Сегодня, 12:23

Такой подарок восьмиклассникам устроил учитель физики за хорошую учебу


Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Урок физики на свежем воздухе. Фото: Т. Самотый

Восьмиклассники львовской гимназии им. В.Симоненко самым необычным способом празднуют окончание учебного года – сегодня они поднимались в небо на воздушном шаре. Как оказалось, их учитель физики Олег Скоропад, устроил им такое "вознарграждение" за хорошую учебу на протяжении всего года. Сам педагог уже 18 лет занимается воздухоплаванием и считает, что это один из лучших видов спорта.

"Они соревновались между классами по физике, и вот, который класс выиграл, тот и поднимается в небо. Мы тут ничем не рискуем,  шар со всех сторон укреплен спасательными тросами. Мы запускаем не более четырех школьникоов, вместе с инструктором. Сама корзина  может "поместить" не более 500 кг, вес воздушного шара – тоже пол тонны, а масса воздуха в нем – около четырех тонн. Поэтому он двигается так медленно и грациозно", – рассказал нашему сайту Олег Скоропад.

Директор гимназии Ярослава Скоропад, которая с содроганием сердца наблюдала за этим зрелищем, рассказала, что они уже не впервые  проводят для учеников такие "уроки физики", а она  тоже, вместе с детьми поднималась в воздух.

"Вот побольше бы таких креативных учителей в наши школы", – добавила Ярослава Николаевна.

Сами ученики вне себя от восторга, говорят, что зрелище – непередаваемое, а  звук такой  – как на космическом корабле.

Напомним, как сообщалось, в Украине завершение учебного года в школах ожидается с 22 мая до 25 июня – в эти сроки входит окончание учебного процесса и сдача сессии внешнего независимого оценивания.

Ранее мы писали, что трое украинских одиннадцатиклассников победили в 38 конкурсе научно-технических разработок Beijing Youth Science Creation Competition, который ежегодно проходит в Китае в Университете академии наук. 

А львовская школьница София Петришин, ученица 11 класса школы-лицея "Орияна", благодаря своему изобретению получила возможность участвовать в Международном конкурсе научных и художественных проектов GENIUS Olympiad 2018.

школы, ученики, небо, физики

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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