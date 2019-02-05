Полицейский скандал в Ивано-Франковске: копы возмущены тем, что их заставляют мыть служебные авто

На мытье патрульных машин исправно выделяют государственные средства

Полицейский скандал в Ивано-Франковске: копы возмущены тем, что их заставляют мыть служебные авто 2019-02-05T23:20:00+02:00 Запад На мытье патрульных машин исправно выделяют государственные средства

В Ивано-Франковске копы возмутились тем, что их, мол, заставляют собственноручно мыть служебные авто. При том, что на эту услугу исправно выделяют государственные средства. Под жалобой подписались 40 патрульных.

Ночная смена закончилась. Однако, вместо того чтобы ехать домой, они моют служебные авто. И так уже три года. Но недавно патрульные узнали – на мытье машин государство предоставляет средства.

"Тендер в Управлении патрульной полиции действительно проводили. На сайте "Прозорро" размещен документ. Стоимость услуг 80 000 гривен в год. За эти средства каждую служебную машину должны отправлять на автомойку несколько раз в месяц. Плюс – в год одна химчистка", – поясняет лейтенант патрульной полиции Ивано-Франковской области Александр Точенников.

"За все время, я был один раз в автосервисе, где мыли. А так мы мыли в управлении. Мы не можем передать машину коллегам по работе грязной", – рассказывает сержант патрульной полиции Ивано-Франковска Назар Кишак.

С претензиями полицейские обратились к своему руководителю. Начальник патрульной полиции объясняет – машины часто отгоняют на автомойку через фирму, которая выиграла тендер.

"То, что патрульные моют сами, такое иногда случается. Потому что на предприятии, которое обслуживает, там один человек. Существует человеческий фактор. Человек может заболеть. Тогда мы иногда моем свои автомобили в боксе. В том числе и я свой служебный автомобиль, и заместители", – говорит начальник патрульной полиции Ивано-Франковской области Олег Костенко.

Предприниматель, который должен предоставлять услуги патрульным по мойке машин, – разговаривать с журналистами не стал.

"Вас интересует, но нас это не интересует. Я не знаю, что вам сказать, могу только попрощаться", – заявил частный предприниматель Владимир Тучак.

И еще сообщил – услуги, которые сам должен был выполнять, заказывает у другой фирмы. Ее директор все подтверждает.

"Я знаю, что постоянно в среду они мылись", – говорит директор фирмы Василий Угренюк.

В доказательство, что патрульные машины обслуживают регулярно демонстрирует видео с камер наблюдения.

"У нас есть ведомость, где каждый патрульный полицейский подписывается о прохождении мойки", – говорит он.

Но кадры сняты в конце января – уже когда скандал разгорелся. Сорок патрульных прислали рапорт столичному руководству, чтобы оно провело служебную проверку.

Напомним, в 2018 году полиция изъяла из незаконного оборота более 2 тысяч единиц оружия. Правоохранителями задокументировано более 7 тыс. фактов незаконного оборота оружия.

Ранее мы писали, что в Украине появится вертолетная полиция: будет преследовать преступников и эвакуировать людей.

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