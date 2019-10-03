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Полиция ищет жителя Ровно, который напал на девушку и пытался изнасиловать

3 октября, 14:24

26-летний мужчина ранее был судим

/ Фото: Нацполиция

Полицейские разыскивают ранее судимого 26-летнего жителя Ровно, который вчера, второго октября, около 23:30 часов на улице Соборная совершил нападение на 24-летнюю местную жительницу.

"Девушка возвращалась домой и разговаривала по телефону. В этот момент сзади ее схватил за шею злоумышленник и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание. Когда пришла в себя, то увидела над собой мужчину. Она узнала его – это был ее сосед. Он снова начал душить свою жертву. Девушке удалось взять себя в руки, отвлечь мужчину разговором и позвонить к подруге, а та уже позвонила в полицию", – сообщают в полиции.

Через пару минут на месте появился экипаж патрульной полиции. Заметив проблесковые маячки, 26-летний злоумышленник скрылся. Полицейские устанавливают место нахождения нападающего. Известно, что он ранее привлекался к уголовной соответствии за умышленное убийство и изнасилование.

По факту покушения на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по пункту 10 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к гражданам проявить внимательность, а женщинам – осторожность. В случае обнаружения подозрительного мужа, если вы стали свидетелем вышеуказанной события, сразу сообщайте в полицию.

Ранее в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

Напомним, недавно по дороге из Одессы в Черкассы женщина, которая стала пассажиркой благадоря сервису BlaBlaCar, была изнасилована водителем.

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Источник: Сегодня

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