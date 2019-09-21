Полиция нашла четырех подозреваемых в убийстве мужчины на Волыни: видео задержания

Двое из задержанных уже были судимы

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в умышленному убийстве 46-летнего мужчины на окраине города Ковель. Об этом сообщил сектор коммуникации Нацполиции в Волынской области.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям всех подразделений полиции области и за процессуального руководства прокуратуры установлена ​​причастность к совершению этого особо тяжкого преступления четырех человек. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в области Петр Шпига.

Также известно, что двое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и умышленное тяжкое телесное повреждение.

Предварительно, убийство произошло в результате конфликта на почве неприязненных отношений между потерпевшим и одним из задержанных.

Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее На заправке в Николаеве, где 18 сентября были найдены убитыми три человека, продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые продолжают собирать вещественные доказательства. Стало известно, что убиты работники автозаправочной станции – механик, оператор и кассир. Тела обнаружила жена одного из них, когда не смогла дозвониться до мужа и пришла на АЗС.

Кроме этого, в Запорожской области расстреляли из автомата замглавы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

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