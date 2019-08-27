Полиция о гранатометах в центре Львова: могли планировать теракт

Найденный у одного из отелей гранатомет, по данным полиции, оказался заряженным

Найденный у львовского отеля гранатомет оказался заряженным и мог быть подготовлен для совершения теракта в центре города.

Как стало известно, подозрительный предмет возле отеля около трех часов ночи заметил швейцар – он вышел на улицу, а там, прислоненный к стенке, стоял реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22. Но кто его здесь оставил, – он не видел, заверила "Сегодня" администрация отеля.

"Наш швейцар обнаружил этот предмет на входе, после чего сразу были вызваны правоохранительные органы. Никакой паники или беспокойства среди работников, а также гостей отеля не было. Во-первых, ночью в холле людей не было, не было людно и перед входом в отель", – заявила заместитель директора гостиницы Леся Хильченко.

Гранатомет боевой, был заряжен, поэтому дело расследуют как попытку организации теракта. В отеле уверяют, что конфликтов ни с кем не имеют, и убеждены, что их заведение выбрали случайно.

Полиция изъяла видео с камер наблюдения и выяснила, что человек, оставивший здесь оружие, был один.

"Данный предмет был с боевым зарядом, то есть он был заряжен миной, рассчитанной для взрыва. Все мы понимаем, что если бы привели в действие данное устройство, то не удалось бы избежать и человеческих жертв, и разрушений", – говорит руководитель Львовской местной прокуратуры №1 Роман Сапуцкий.

В отеле в это время было около ста человек. Пострадать могли и случайные прохожие. Это одна из центральных улиц Львова, через дорогу – два ресторана и ночной клуб. Но видел ли кто злоумышленника с гранатометом – в прокуратуре не сообщают.

С такой же оружия накануне произошел теракт в центре Киева: расстреляли офис мостостроительной компании. Следователи проверяют, связаны ли эти случаи между собой.

Это не первое подобное ЧП в столице, квалифицированное как теракт. В июле неизвестные выстрелили из гранатомета в стену здания телеканала на улице Дегтяревской. В прошлом году также было несколько аналогичных ночных обстрелов: пострадало помещение ресторана на ул. Владимирской и здание "Киевгорстроя" на ул. Омеляновича-Павленко.

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

В конце 2018 года правоохра­нители отчитались о задержании банды, члены которой получали задания от заказчиков и запугивали их бизнес-конкурентов в Киеве и Киевской области. Их подозревали в том числе в продаже гранатометов и в стрельбе по зданию "Киевгорстроя", следствие по этому делу продолжается.

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