Полиция раскрыла убийство таксиста, совершенное восемь лет назад

Во Львовской области заявили о задержании подозреваемого в убийстве таксиста, случившемся в 2012 году. Сожженный автомобиль водителя тогда обнаружили на окраине Львова. Водителя искали шесть лет, а предполагаемого убийцу – еще дольше.

Останки водителя обнаружили в пяти километрах от сожженного автомобиля. ДНК-экспертиза подтвердила – это тело Игоря Пака, который исчез в июне 2012 года. Известно, что мужчина работал секретарем суда, а таксовал для подработки. В ночь исчезновения возил клиента за город.

"После осмотра остатков таксиста было обнаружено отверстие в голове. Вероятно, мужчина получил огнестрельное ранение. 28-го января 2020 было задержано лицо в городе Борисполь Киевской области. В настоящее время этот человек арестован", – сообщил заместитель руководителя Нацполиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

Как выяснило следствие, с таксистом подозреваемый расправился якобы за то, что водитель захотел слишком большую сумму за поездку. Предполагаемому убийце тогда был 21 год, а таксисту – 27. Семья до последнего надеялась, что он жив.

"Я хочу, чтобы убийца ответил за свое преступление. Чтобы никто не прикрывал. И чтобы ему действительно пожизненное ему дали", – говорит мать погибшего Татяна Пак.

В полиции не раскрывают деталей, как спустя столько лет вышли на предполагаемого убийцу. Правоохранители не хотят помешать расследованию. Сам подозреваемый, говорят, показаний не дает. Но в полиции утверждают, что имеют достаточно доказательств его вины.

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