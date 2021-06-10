Українська
$ 27,09
33,02
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Полмиллиона гривен за "снятие порчи". Как наказали мошенницу на Волыни

10 июня 2021 12:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Злоумышленница довела потерпевшую до отчаяния, пугая "порчей" и смертью матери – подробности дела

В Волынской области женщина запугивала студентку "порчей", которую якобы навели на членов ее семьи. Мошенница заверила пострадавшую, что может помочь избежать трагических последствий, а именно – предотвратить смерть матери девушки.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Доведя таким образом потерпевшую до состояния отчаяния, для совершения ритуала злоумышленница убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, поскольку именно на них лежит "порча", и только так можно спасти маму.

Во время очередной встречи мошенница завладела денежными средствами в сумме 8 тысяч долларов, 8460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1172 доллара. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составляет 549 ​​тысяч гривен.

Читайте также: "Снимали порчу" за круглую сумму: в Сумской области аферисты обманывают людей

Реклама

Прокуроры Офиса генерального прокурора в Верховном суде доказали вину жительницы Волыни в мошенничестве.

В тренде
Непогода не покидает Днепр: в городе обвалилась набережная, улицы превратились в реки (видео)

Суд кассационной инстанции оставил в силе приговор Хустского районного суда и определение Закарпатского апелляционного суда, по которым гражданку приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области задержали мошенниц, которые снимали "порчу" по фото.

Также напомним, жительница Винницы отдала более пяти миллионов гривен за "снятие порчи".

Кроме того, последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)Запад
Сломали позвоночник: в Тернополе убили парня у ночного клуба
Сломали позвоночник: в Тернополе убили парня у ночного клубаЗапад
Альпинистка-аферистка: почему возник скандал вокруг восхождения украинки на Эверест
Альпинистка-аферистка: почему возник скандал вокруг восхождения украинки на ЭверестУкраина
Квартиры стали еще дороже. Как изменились цены на жилье в крупных городах Украины
Квартиры стали еще дороже. Как изменились цены на жилье в крупных городах УкраиныНедвижимость
Карпаты всколыхнуло землетрясение
Карпаты всколыхнуло землетрясениеЗапад
На трассе Киев – Чоп разбились супруги: мужчина погиб, его жена в реанимации (фото)
На трассе Киев – Чоп разбились супруги: мужчина погиб, его жена в реанимации (фото)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять