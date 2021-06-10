Полмиллиона гривен за "снятие порчи". Как наказали мошенницу на Волыни

Злоумышленница довела потерпевшую до отчаяния, пугая "порчей" и смертью матери – подробности дела

В Волынской области женщина запугивала студентку "порчей", которую якобы навели на членов ее семьи. Мошенница заверила пострадавшую, что может помочь избежать трагических последствий, а именно – предотвратить смерть матери девушки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Доведя таким образом потерпевшую до состояния отчаяния, для совершения ритуала злоумышленница убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, поскольку именно на них лежит "порча", и только так можно спасти маму.

Во время очередной встречи мошенница завладела денежными средствами в сумме 8 тысяч долларов, 8460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1172 доллара. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составляет 549 ​​тысяч гривен.

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Прокуроры Офиса генерального прокурора в Верховном суде доказали вину жительницы Волыни в мошенничестве.

Суд кассационной инстанции оставил в силе приговор Хустского районного суда и определение Закарпатского апелляционного суда, по которым гражданку приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области задержали мошенниц, которые снимали "порчу" по фото.

Также напомним, жительница Винницы отдала более пяти миллионов гривен за "снятие порчи".

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