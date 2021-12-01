Получил 50% ожогов: во Львовской области мужчина внезапно вспыхнул, когда рисовал картину

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии

Рядом с мужчиной загорелся бензин и перекинулся на него/Коллаж: Сегодня

В Львовской области, где недавно в ДТП погибла 12-летняя девочка, 30-летний художник, рисуя картину, получил 50% ожогов тела. Мужчину срочно госпитализировали.

Об этом сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА.

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Детали инцидента

Трагедия произошла в Червонограде в квартире на улице Стуса. Мужчина работал с краской.

"Пациент поступил в наше ожоговое отделение в тяжелом состоянии с ожогами ІІ степени пламенем бензина. Площадь поражения достигла ориентировочно 50% тела. Мы немедленно провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Больной в сознании, дышит самостоятельно, лечение осложняется циррозом печени и ожирением ІІ-ІІІ степени в пациента", — отметил в комментарии "Львовскому порталу" врач-комбустиолог 8-й городской клинической больницы Львова Тарас Хаба.

Что говорит пострадавший?

По словам мужчины, ожоги он получил во время рисования картины с использованием бензина. Жидкость внезапно вспыхнула и опрокинулась на него.

Во Львове неизвестные совершили нападение на салон красоты

Неизвестные ворвались в салон красоты. Они ограбили и подожгли заведение с посетителями.

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По словам работницы салона, около 20:00 в заведение ворвались неизвестные и запрыскали помещение газом. Злоумышленники украли у работников мобильные телефоны и другие личные вещи. После этого нападавшие подожгли салон красоты и скрылись. Их разыскивает полиция.

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