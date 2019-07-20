Попали в водоворот: в Ровенской области утонули отец и сын

Тела погибших достали водолазы со дна озера

Река Рось. Скриншот.

В Ровенской области отец и сын утонули в озере. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

Несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района. В озере утонули 39-летний отец и восьмилетний сын, оба – жители города Ровно.

Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.

Как сообщил руководитель службы Анатолий Якимчук, предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Они попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области утонул трехлетний мальчик. Трагедия произошла в курортной Кирилловке, на популярном аттракционе – надувной горке. Как выяснилось, ребенок был со своей бабушкой. Женщина отвлеклась буквально на минутку, и этого было достаточно, чтобы малыш погиб.

Кроме этого, в Кирилловке Запорожской области на побережье Азовского моря утонул отец четырех детей. Мужчина пытался вытащить детей из моря во время шторма. Несмотря на то что море было неспокойным и спасатели запретили купаться, дети нырнули в воду. Волнами их относило от берега, и отец бросился на помощь, но не одолел стихию.

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